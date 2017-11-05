Трамп: За пуском ракет по Саудовской Аравии из Йемена стоит Иран

Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил Исламскую Республику Иран в ракетной атаке из Йемена по столице Саудовской Аравии городу Эр-Рияду. Об этом Трамп заявил журналистам из пула Белого дома на борту своего самолета по пути в Японию сегодня, 5 ноября.

Трамп заявил, что считает Иран ответственным за ракетную атаку по Саудовской Аравии, произведенную с территории Йемена. При этом он отметил, что ракета была сбита американскими системами ПВО, которые США поставляют в Саудовскую Аравию.

«На мой взгляд, Иран осуществил выпад в адрес Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, верно? Вы видели, что была запущена ракета. А наши системы ее сбили», — сказал американский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету в воздушном пространстве к северо-востоку от Эр-Рияда. По предварительным данным, ракета была запущена повстанцами-хуситами с территории Йемена.

Баллистическая ракета, предположительно Burkan-2, должна была поразить аэропорт Эр-Рияда, однако была сбита над незаселенным районом. Взрыв ракеты в районе аэропорта Короля Халида не отразился на его работе, пострадавших нет.

Стоит отметить, что это не первая баллистическая ракета, запущенная с территории Йемена по Саудовской Аравии. Каждый раз силам саудовских ПВО удавалось сбить, выпущенные ракеты.

Напомним, военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии ведут непримиримую борьбу против марионеточного президента Абд Раббу Мансура Хади, верных ему военных и арабской коалиции во главе с саудитами, которая поддерживает Хади.