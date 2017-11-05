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Трамп хочет встретиться с Путиным на саммите АТЭС

Политика

Президент США хочет добиться от Путина давления на Северную Корею

Трамп хочет встретиться с Путиным на саммите АТЭС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 5 ноября 2017, 07:20 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сможет встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт во вьетнамском городе Дананге. Об этом Трамп заявил журналистам президентского пула на борту своего самолета по пути в Японию сегодня, 5 ноября.

Трамп заявил, что для него встреча с Путиным на полях АТЭС вполне ожидаема и он стремится к ней, так как хочет заручиться поддержкой российского лидера в вопросе Корейской Народно-Демократической Республики.

«Мы хотим помощи Путина по Северной Корее, и мы будем встречаться со многими разными лидерами», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что связанный с Северной Кореей кризис — это большая проблема не только для США, но и для всего мира. Трамп также считает, что США демонстрировали в этом вопросе «абсолютную слабость» на протяжении последних 25 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп в интервью Fox News заявил, что может лично пообщаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, в котором он примет участие в рамках своего азиатского турне.

«Путин очень важен, потому что они (русские — ИА REGNUM ) могут помочь нам с Северной Кореей. Они могут помочь нам с Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», — заявил Трамп.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Трампом на полях саммита АТЭС действительно прорабатывается.

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Российско-американские отношения

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