Кадыров на нашел «хваленой демократии» в действиях Мадрида

Грозный, , 04:52 — REGNUM Испанские власти действуют вопреки принципам западной демократии по отношению к жителям Каталонии, которые вправе мирно выражать свою точку зрения. Так прокомментировал ситуацию вокруг Каталонии глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что население региона высказывалось «за» и «против» отделения от Испании. Люди не штурмовали госучреждения, а мирно голосовали. Однако в результате часть министров оказалась арестована, другая часть вместе с каталонским лидером Карлесом Пучдемоном бежала в Бельгию и была объявлена в розыск.

«А как же хваленая западная демократия и право мирным путем выражать свое мнение?», — написал Кадыров.

Чеченский лидер пояснил, что сам выступает за единство и политическую стабильность в любой стране, однако существуют регионы, где раскалывающие государство распри длятся десятки лет. При этом Запад зачастую поддерживал вооруженные формирования в разных странах, жертвами конфликтов становились тысячи и миллионы человек.

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«Это было где-то далеко. А Каталония в сердце Европы, в Испании! И она простым голосованием обожгла испанские власти сильнее, чем война в Афганистане, Сирии, Ливии, Йемене и других концах света», — добавил Кадыров.

Он предположил, что события в Каталонии принесут западным столицам отрезвление, а также задался вопросом, признали ли правозащитники задержанных министров политзаключенными.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании, большинство голосовавших поддержали инициативу. 27 октября парламент автономного сообщества принял резолюцию о независимости, сразу вслед за этим сенат Испании утвердил введение в регионе прямого управления Мадрида.

2 ноября 2017 года испанский суд постановил взять под стражу восемь бывших членов отправленного в отставку правительства Каталонии. Днем позже Конституционный суд Испании признал незаконность трех документов, на основании которых был проведен референдум.

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