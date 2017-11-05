В Саудовской Аравии 11 принцев задержаны за коррупцию

Эр-Рияд, , 04:22 — REGNUM В рамках масштабной антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии задержаны 11 принцев из правящей семьи. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

4 ноября по указу короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в стране был сформирован Высший комитет по борьбе с коррупцией, призванный полностью побороть злоупотребления во властных структурах. Руководить органом будет наследный принц Мухаммед бен Салман.

В числе задержанных по распоряжению комитета также присутствуют четыре министра действующего правительства. По предварительным данным, один из них — министр экономики и планирования Адель Факих, снятый со своего поста в тот же день.

По данным новостного портала «Аджиль», одного из принцев обвиняют в заключении незаконных сделок по продаже оружия, другого — в заключении несуществующих сделок, третьему инкриминируют отмывание средств. Предположительно, один из задержанных принцев — Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд, руководивший министерством национальной гвардии, второй — медиамагнат, принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Сам монарх анонсировал серию задержаний тех, кого подозревают в финансовых махинациях и злоупотреблении властью. Король подчеркнул, что намерен искоренить коррупцию и сделать так, чтобы все замеченные в ней понесли ответственность.

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