Аравийская коалиция ударила по Йемену в ответ на ракетную атаку

Сана, , 03:01 — REGNUM Самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции атаковали позиции повстанцев-хуситов в столице Йемена Сане. Серия ударов последовала за запуском баллистической ракеты, нацеленной на Эр-Рияд, с территории страны, передает Al Jazeera.

Отмечается, что удары авиации пришлись в числе прочего по зданию военного ведомства правительства мятежников в Сане. О масштабах разрушений не сообщается, не приведены и данные о возможных жертвах.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября силы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету Burkan-2, запущенную в сторону Эр-Рияда йеменскими повстанцами. Снаряд должен был поразить аэропорт столицы королевства, однако был сбит над незаселенным районом.

Аравийская коалиция выпустила заявление, в котором инцидент назван угрозой не только региональной, но и мировой безопасности. Взрыв ракеты в районе аэропорта Короля Халида не отразился на его работе, пострадавших нет.

Напомним, что саудовские силы ПВО уже не раз перехватывали ракеты, которые были запущены из Йемена.

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