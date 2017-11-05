Аравийская коалиция назвала ракетную атаку на Эр-Рияд угрозой миру

Эр-Рияд, , 02:45 — REGNUM Запуск нацеленной на Эр-Рияд баллистической ракеты с территории Йемена является угрозой не только региональной, но и мировой безопасности. Такое заявление сделала возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, которая борется с йеменскими повстанцами-хуситами, сообщает Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что направленная на саудовскую столицу ракета была сбита зенитным ракетным комплексом Patriot. Обломки ракеты упали восточнее аэропорта Эр-Рияда в местности, где нет жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября хуситы, сторонники шиитского движения «Ансар Аллах» в Йемене, запустили баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии, направив ее на аэропорт Короля Халида, который расположен севернее Эр-Рияда.

Снаряд был сбит системой ПВО, на работе аэропорта инцидент не отразился, никто не пострадал. Сами мятежники утверждают, что успешно поразили намеченную цель.

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