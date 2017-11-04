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Тиллерсон провел телефонные переговоры с Порошенко

Политика

«Собеседники скоординировали дальнейшие шаги»

Тиллерсон провел телефонные переговоры с Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рекс Тиллерсон

Киев, 4 ноября 2017, 23:41 — REGNUM  Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и президент Украины Петр Порошенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает в субботу, 4 ноября, официальный сайт главы украинского государства.

«Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на территории Донбасса, включая неконтролируемый участко российско-украинской границы», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Киев прибыл спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Депутаты парламента Украины обсудили с ним вопросы, касающиеся размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, также Волкер пообщался с украинским лидером Петром Порошенко.

В ходе встречи представитель Госдепа США заверил украинских депутатов, что Запад поддерживает Украину и администрация США «активно рассматривает» возможность поставок оружия Киеву.

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А также: Донбасс — Волкеру: Без нашего согласия никаких миротворцев здесь не будет

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Гражданская война на Украине

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