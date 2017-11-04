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Саакашвили заплатил штраф за пересечение украинской границы

Политика

«Конечно, он (Саакашвили) уже оплатил штраф»

Саакашвили заплатил штраф за пересечение украинской границы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Киев, 4 ноября 2017, 19:29 — REGNUM  Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возглавляющий политическую партию «Рух новых сил», оплатил штраф в размере 3,4 тыс. гривен (около $126) за незаконное пересечение границы. Об этом «Украинским новостям» сообщил адвокат политика Маркиян Галабала.

«Конечно, он (Саакашвили) уже оплатил штраф», — сказал защитник, добавив, что экс-президент Грузии осуществил платеж через банк.

Других деталей адвокат не сообщил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не смог получить на Украине статуса беженца и теперь может быть выдан властями этой страны в Грузию, где против него возбуждены уголовные дела.

В Грузии Саакашвили ждет тюрьма.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине

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