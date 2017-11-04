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Трамп посетил мемориал в Перл-Харборе

Политика

«Спасибо нашей великой армии»

Гавайи, США, 4 ноября 2017, 18:38 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter выразил благодарность ветеранам, тихоокеанскому командованию и Вооруженным силам США.

«Спасибо нашей великой армии, ветеранам и тихоокеанскому командованию, — написал глава государства. — Помним Пёрл-Харбор. Помним линкор «Аризона». День, который я никогда не забуду».

Отметим, что 4 ноября президент США Трамп вместе с супругой Меланией посетили мемориал в Перл-Харборе на Гавайях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония и США были противниками во Второй мировой войне, конфликт между государствами начался после спровоцированной атаки вооруженных сил Японии на американский порт Перл-Харбор.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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