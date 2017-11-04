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В Нижнем Новгороде открылся мультимедийный парк «Россия — моя история»

Политика

Новая экспозиция будет работать на постоянной основе

Нижний Новгород, 4 ноября 2017, 16:28 — REGNUM  Открытие уникального исторического мультимедийного парка «Россия — моя история» состоялось сегодня, 4 ноября, в День народного единства в Нижнем Новгороде.

Как сообщает Ruposters, на ярмарке появилось более 200 информационных стендов. Как уточнили в Министерстве культуры Нижегородской области, при подготовке экспозиции использовалось свыше 2 тысяч архивных справок и 11 часов документальной хроники.

Мультимедийный парк состоит из четырех основных частей: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — моя история», которая охватывает период от Великой Отечественной войны до наших дней.

Новая экспозиция на Нижегородской ярмарке будет работать на постоянной основе.

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День народного единства
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