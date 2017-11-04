Al Arabiya: Премьер-министр Ливана Саад Харири ушел в отставку

Бейрут, , 15:18 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири ушел в отставку. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель партии «Аль-Мустакбаль», которую возглавляет Харири подтвердил эту информацию.

Напомним, Саад Харири является ливанским миллиардером и политическим деятелем. Премьер-министром Ливана он стал в декабре 2016 года. Саад является сыном Рафика Харири, убитого премьер-министра Ливана (занимал этот пост с 23 октября 2000 года по 6 ноября 2004 года).

После гибели своего отца Саад возглавил созданное им «Движение за будущее», а также ливанскую коалицию М14 (Коалиция 14 марта).

Рафик был убит в результате террористического акта 14 февраля 2005 в Бейруте. Саад после этого события несколько лет провел за границей, а 8 августа 2014 года он вернулся в Ливан и уже 3 ноября 2016 года был назначен премьер-министром.

До начала политической карьеры Саад Харири служил президентом правления компании «Oger Telecom», оказывающей телекоммуникационные услуги на Среднем Востоке и в Африке. Являлся председателем правления компаний «Omnia Holdings», членом правления «Oger International Entreprise de Travaux Internationaux», «Saudi Oger», «Saudi Investment Bank», «Saudi Research and Marketing Group» и «Future Television».