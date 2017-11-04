«Русский марш» в столичном Люблино собрал всего 500 человек и раскололся

Москва, , 15:04 — REGNUM Официальные организаторы одного из «Русских маршей» отказались проводить свое мероприятие в московском районе Люблино, так как стражи порядка запретили проносить некоторые баннеры и флаги. «Русские марш» традиционно проходит в Москве 4 ноября в День народного единства.

Напомним, основным организатором этого «Русского марша» в 2017 году выступила некая «Новая правая альтернатива», во главе которой стоит Юрий Горский. Мэрия Москвы согласовала ему шествие и митинг в московском районе Люблино.

Горский заявил, что в марше в Люблино должны принять участие три силы: «Новая правая альтернатива», «Комитет нации и свободы» Владимира Басманова и Партия националистов экстремиста Вячеслава Мальцева.

Правительство Москвы согласовало мероприятие с участием 10 тыс. человек.

Однако на это мероприятие собрались не более 500 человек. Полиция не разрешила пронести на марш некоторые флаги и баннеры экстремистского содержания. Тогда организаторы заявили, что оказываются проводить марш и призвали националистов разойтись.

Однако часть участников разойтись отказалась и построилась в колонну (порядка 250 человек) и намерена пройти по улице Перерва.

Также известно, что стражи порядка задержали некоторых участников мероприятия.

Стоит отметить, что в районе станции метро «Октябрьское поле» в Москве начался другой «Русский марш», на который также собрались около 500 человек.