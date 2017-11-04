Число граждан, считающих, что День народного единство надо отмечать, растет

Москва, , 12:00 — REGNUM Только 39% граждан России знают, что 4 ноября в стране отмечается День народного единства. Такие данные приводит фонд «Общественное мнение», который 28−39 октября провел социологический опрос среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ.

Согласно результатам социологического опроса, только 39% опрошенных знают о существовании Дня народного единства и то, что этот праздник отмечается на государственном уровне.

Почти столько же — 38% ответили, что какой-то праздник 4 ноября существует, но затруднились его назвать.

При этом 7% заявили, что 4 ноября Россия якобы празднует День независимости.

Есть и положительная тенденция — 78% опрошенных считают, что такой праздник, как День народного единства нужен в России. В 2005 году, когда День народного единства отмечался впервые, таких было только 45%. Противоположного мнения сейчас придерживаются только 14% респондентов, а в 2005 году их было 36%.

Вполне закономерно, что 78% опрошенных в 2017 году считают факт освобождения Москвы от польско-литовских интервентов важным для современной России событием. В 2013 году таких было 64%.

Совершенно не важным факт освобождения Москвы от поляков и литовцев считают 14% опрошенных.

Напомним, сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Этот праздник был введен в 2005 году. Праздник был учрежден в честь событий 1612 года, Второе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя3 Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских и литовских интервентов.

Читайте ранее в этом сюжете: 48% граждан РФ воспринимают День народного единства как обычный выходной