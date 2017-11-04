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Турчак: Сплоченность народов остается в основе сильного государства

Политика

. Сохранение единства — залог процветания России

Москва, 4 ноября 2017, 11:35 — REGNUM  4 ноября напоминает об ответственности за настоящее и будущее нашей многонациональной страны, заявил исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в своем поздравлении с Днем народного единства.

«Этот праздник особенно значим исторически и духовно, — подчеркнул Турчак. — Он был учрежден в память об освобождении Москвы от иностранных захватчиков в 1612 году. Именно тогда российский народ продемонстрировал свою сплоченность в борьбе с внешними угрозами, сумел победить врага и отстоять государственность».

«С каждым годом дата 4 ноября приобретает все большую актуальность, — уверен и.о. секретаря генсовета «Единой России». — Она напоминает не только об уважении к истории, но и об ответственности за настоящее и будущее нашей многонациональной страны, о важности консолидации народа и солидарности общества. И сегодня сплоченность народов остается в основе сильного государства, обеспечивает его движение вперед. Сохранение единства в обществе и уважение к нашей истории — залог процветания России, ее успешности и стабильности в XXI веке».

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День народного единства
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