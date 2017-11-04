Аксенов: Долгие годы «крымской мечтой» было воссоединение с Россией

Симферополь, , 11:05 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на протяжении многих лет «крымской мечтой» было воссоединение с Россией. Об этом сказано в поздравительной телеграмме Аксенова по случаю празднования Дня народного единства.

Аксенов отметил, что сегодняшний праздник имеет особое значение для жителей Крыма. Он подчеркнул, что единство с Россией было «крымской мечтой» на протяжении многих лет.

«Она осуществилась благодаря единству жителей полуострова, благодаря смелому и мудрому решению нашего президента (Владимира Путина), благодаря поддержке российского народа», — сказано в поздравительной телеграмме Аксенова.

Глава Крыма считает, что отношение к российскому Крыму на сегодняшний день стало своего рода «тестом на патриотизм», который показывает, что лежит в основе мировоззрения человека — любовь к Отечеству, уважение к его истории или высокомерное презрение к своей стране и своему народу.

Напомним, сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Этот праздник был введен в 2005 году. Праздник был учрежден в честь событий 1612 года, Второе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя3 Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских и литовских интервентов.