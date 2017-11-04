День народного единства в Екатеринбурге: митинг и подсвеченная телебашня

Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM В Екатеринбурге празднование Дня народного единства началось с шествия колонны сторонников «Единой России», представителей партии, гражданских активистов, членов региональной общественной палаты, ветеранских и молодёжных организаций. Колонна с флагами стартовала от киноконцертного театра «Космос» и завершила шествие на площади Труда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После прибытия колонны в полдень на площади начался митинг-концерт. В мероприятиях также принимают участие представители руководства Свердловской области и мэрии Екатеринбурга.

В это же время после проведения литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе началось молитвенное шествие в честь праздника Казанской иконы Божей матери. Представители духовенства, православные верующие, казаки и кадеты прошли по улицам Розы Люксембург, Куйбышева, 8 Марта, Ленина, Толмачёва и Царской до Храма-на-крови. По пути следования колонна сделала две остановки для молебна у храма Большой златоуст и у часовни в честь святой великомученицы Екатерины, расположенной на площади Труда.

Также на 13:00 по местному времени (11:00 по мск) запланирован и согласован «Русский марш» националистов по улицам Победы, 40 лет Октября и Кировградской, который завершится митингом возле парка Победы у танка Т-34.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, 4 ноября состоятся праздничные гуляния в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского, а в центре культуры «Урал» пройдёт фестиваль патриотической песни. Также на Площади 1905 года открылась ярмарка под девизом «Покупай отечественное — поддержи Россию».

А с 18:00 по местному времени (16:00 по мсв) до полуночи одно из знаковых сооружений города, недостроенная телевизионная башня (220 м) будет подсвечена надписью «Мы едины». Примечательно, что после того, как стало известно о предстоящем сносе телебашни, часть городского сообщества разделилось на две группы: тех кто за, и тех кто против.

Вечером 4 ноября в Екатеринбурге и других городах Свердловской области стартуют всероссийские акции «Ночь искусств» и «Ночь истории». В учереждениях культуры будут проводиться мероприятия, темой которых станет 100-летие революционных событий 1917 года. Центральной площадкой акции в Свердловской области станет мультимедийный парк «Россия — моя история» в Екатеринбурге, вход в который 4 ноября сделан свободным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в День народного единства в мультимедийном парке «Россия — моя история» города Екатеринбурга состоялся торжественный приём школьников в Юнармию и «Российское движение школьников».

Читайте ранее в этом сюжете: В День народного единства свердловские школьники вступили в Юнармию и РДШ