В сенате Конгресса США допросили экс-советника предвыборного штаба Трампа

Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж дал показания сенатскому комитету сената Конгресса США по разведке. Об этом сегодня, 4 ноября, пишет New York Times.

Сообщается, что допрос Картера Пейджа прошел 2 ноября. В ходе допроса, по данным New York Times бывший советник штаба Трампа сказал, что у него были встречи с российскими чиновниками во время его поездки в Москву в июле 2016 года.

Также утверждается, что Пейдж отправил письмо как минимум одному из сотрудников штаба Трампа с описанием его выводов по итогам разговоров с российскими чиновниками в Москве.

При этом после допроса Пейдж коротко пообщался с журналистами и заявил, что его встречи с российскими чиновниками в Москве были не столь важны.

«Я быстро поздоровался с парой людей. Это все», — сказал Пейдж.

Стоит отметить, что Пейдж весьма косвенно относится к предвыборной кампании Трампа. Сам он неоднократно заявлял, что просто часто бывал в небоскребе Трампа, обедал в местных кафе и несколько раз заходил в штаб-квартиру. При этом он даже ни разу не встречался с будущим президентом США.

Пейдж неоднократно обвинял «режим Барака Обамы и Хиллари Клинтон» в преследованиях по религиозному признаку — он считает, что при Обаме его подвергли слежке за то, что он католик. Более того, Пейдж обвинил администрацию Обамы в том, что она занимается пропагандой, фейковыми новостями, кражей политической информации, утечкой компрометирующего материала, политическими убийствами, теневыми сделками и связями, контролем над инвестициями и компрометацией политиков.

Ранее Пейдж работал в инвестиционной фирме Merril Lynch. Сейчас он руководит фирмой Global Energy Capital. В открытом доступе находятся данные, которые говорят о том, что Пейдж в свое время оказывал консультативные услуги российскому «Газпрому» и РАО «ЕЭС России». Собственно, на этом основании его и привлекли к расследованию «связей Трампа с Россией».