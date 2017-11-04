Британские СМИ назвали реальную причину отставки глвы Минобороны

Лондон, , 08:02 — REGNUM Реальной причиной отставки министра обороны Великобритании Майкла Фэллона стали его интриги в правительстве Её величества, а вовсе не скандал из-за сексуальных домогательств. Об этом сегодня, 4 ноября, пишет газета The Telegraph.

По данным издания, инициатором отставки главы британского военного ведомства стала Андреа Лидс — лидер Палаты общин британского парламента. Якобы Лидс узнала, что Фэллон намерен добиваться её увольнения для «спасения сделки по Brexit». Не став дожидаться удара Фэллона, Лидс нанесла упреждающий удар и пожаловалась премьер-министру Терезе Мэй на сексуальные домогательства со стороны Фэллона.

По данным издания, женщина заявила, что Фэллон обнимал ее и говорил, что «знает, где он может согреть свои руки».

«Это была самозащита с ее стороны, и она полностью уничтожила Фэллона. Она нанесла ему удар в спину», — пишет The Telegraph.

Напомним, Фэллон решил подать в отставку после того, как британская журналистка Джулия Хартли-Брюер обвинила его в сексуальных домогательствах. По её утверждению, 15 лет назад Фэллон положит ей руку на колено.

Фэллон свою вину признал и подал в отставку.

«В последнее время появился ряд обвинений, в том числе касательно моего поведения в прошлом. Многие из этих обвинений — ложные, однако я признаю, что ранее я вел себя неподобающим для Вооруженных сил, которые я имею честь представлять, образом. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку», — сказано в официальном заявлении министра обороны по поводу его отставки.

Напомним, Фэллон стал министром обороны Великобритании в 2014 году в кабинете Дэвида Кэмерона. До этого он был младшим министром энергетики. С 2010 года Фэллон является заместителем председателя Консервативной партии.