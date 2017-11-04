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Депутата калининградской облдумы отправили под арест

Политика

Его обвиняют в вымогательстве

Депутата калининградской облдумы отправили под арест
George Hodan
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Калининград, 4 ноября 2017, 07:48 — REGNUM  Центральный районный суд Калининграда отправил под арест депутата Калининградской областной думы, учредителя газеты и главного редактора газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова на срок до 1 января 2018 года. Об этом накануне, 3 ноября, сообщают калининградские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября оперативники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Калининградской области задержали депутата Рудникова, а также бывшего заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном Федеральном округе Александра Дацышина.

Рудникову было предъявлено обвинение в вымогательстве. По версии следствия, депутат Рудников вымогал $50 тысяч у генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденёва, который руководит Управлением Следственного комитета России по Калининградской области. В противном случае, Рудников угрожал опубликовать компромат на Леденёва.

Защита Рудникова просила суд ограничиться, в крайнем случае, домашним арестом, указывая, что в 2016 году депутат подвергся нападению и получил травму головы и ножевые ранения.

Сам Рудников назвал обвинения против него «провокацией», а требование прокурора взять его под стражу «не основанными на законе».

Примечательно, что базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» призвал «немедленно освободить Рудникова и снять все обвинения против него».

Читайте ранее в этом сюжете: Потерпевший по делу депутата Рудникова — глава калининградского главка СКР

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