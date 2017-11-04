‍Трамп: «Я не замешан ни в какой форме сговора с Россией»

Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Подозрения в причастности американского президента Дональда Трампа к какому-либо сговору с Россией беспочвенны, сообщил он в интервью телеканалу ABC.

Об этом глава Белого дома рассказал, отвечая на вопрос о возможности отставки Роберта Мюллера — ведущего расследование «российского следа» в выборах в США спецпрокурора.

Американский президент отметил, что надеется на честность расследования.

«Если это так, то я буду очень счастлив, потому что, если говорить о невиновности, то я действительно не замешан ни в какой форме сговора с Россией», — сказал Трамп.

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Напомним, Трамп неоднократно отвечал на вопрос о возможности увольнения Мюллера. Говоря о спецпрокуроре, Трамп неоднократно упоминал, что не планировал его отставки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным социологического опроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC, 44% американских граждан не верят в то, что Трамп во время предвыборной кампании (2016 года) вступал в сговор с представителями иностранного государства.

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