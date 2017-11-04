Депутат Милонов призвал наказать Apple «за несанкционированный митинг»

Москва, , 03:37 — REGNUM Штраф за нарушение законодательства о митингах следует запросить с американской корпорации Apple, продажи продукции которой вызвали искусственно созданный в Москве ажиотаж, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») в интервью газете «Известия».

Комментируя сообщения об ажиотаже вокруг продаж в Москве нового iPhone X, Милонов заявил:

«Надо оштрафовать эту фирму, которая устроила на Тверской этот ажиотаж, за то, что не смогли нормально наладить торговлю», — сказал он.

Милонов пояснил, что американская компания таким образом обеспечила себе рекламу.

«Они специально это организовали, тем самым нарушили административное законодательство, создав несанкционированный митинг, — сказал он. — За это нужно пригрозить им закрытием».

Напомним, 3 ноября в Москве стартовала продажа нового смартфона iPhone X. Самый дешевый айфон стоит 79 990 рублей.

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Потребители выстроились в очередь у магазина re: Store на Тверской улице. Здесь собрались порядка 500 человек, причем места в очереди продавались. СМИ сообщили, что из-за скопления людей по Тверской стало трудно ездить.

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Однако в ГИБДД Москвы эту информацию опровергли. Проблема с проездом решается с помощью патрульной машины и эвакуаторов.

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