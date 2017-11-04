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Дело об убийстве Кеннеди: опубликовано еще 676 документов

Политика

Основная часть предоставленных бумаг была подготовлена ЦРУ

Вашингтон, 4 ноября 2017, 02:58 — REGNUM  Третья часть документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди опубликована Национальным архивом Соединенных Штатов, говорится в официальном сообщении американской организации.

«Национальный архив публикует в этом году уже третью часть материалов, связанных с убийством президента Кеннеди, — сообщили в архиве. — В нее вошли 676 документов».

Уточняется, что основная часть предоставленных бумаг была подготовлена ЦРУ. Также есть материалы Пентагона и министерства юстиции.

Известно, что в третьей части архива имеется стенограмма телефонного разговора убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда с представителями посольства СССР в Мехико после убийства.

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Напомним, публикация документов об убийстве Кеннеди началась в конце октября — по распоряжению американского президента Дональда Трампа. Три тысячи документов появились на сайте Национального архива США 26 октября.

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31 октября 2017 года ФБР обещала, что оставшиеся документы будут опубликованы в ближайшие недели.

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Политические убийства
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