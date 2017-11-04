Министра Гагаузии заочно приговорили к 5 годам тюрьмы за похищение человека

Комрат, Молдавия, , 02:48 — REGNUM Суд города Вулканешты (райцентр Гагаузской автономии в составе Молдавии) приговорил главу управления молодежи и спорта Гагаузии Романа Тютина к пяти годам тюремного заключения за похищение человека. Как передает корреспондент ИА REGNUM, приговор вынесен в отсутствии Тютина, который находится за пределами Молдавии.

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, ближайшим соратником которой является Тютин, выразила несогласие и возмущение приговором.

Влах напомнила, что несколько лет назад Тютина уже судили по этому делу, и тогда приговор был оправдательным. «Повторное рассмотрение дела, по которому уже есть решение суда, и в отсутствии каких-либо новых скрывшихся обстоятельств и фактов бросает тень на всю судебную систему Республики Молдова», — заявила башкан.

Она уверена, что «в случае Романа Тютина происходит «зачистка» политического поля с целью его недопущения к участию в выборах в Народное собрание Гагаузии и в парламент по одномандатному округу».

«Жители Вулканешт и всей Гагаузии понимают, кто является заказчиком этого дела, и глубоко сопереживают происходящее вместе с супругой Романа Тютина и его двумя несовершеннолетними дочерьми. В этой связи башкан обращается к президенту Республики Молдова, иностранным послам, аккредитованным в Республике Молдова, и международным правозащитным организациям с просьбой выступить гарантами объективного и беспристрастного рассмотрения дела Романа Тютина в вышестоящих судебных инстанциях», — отметила Влах.

Адвокаты Тютина уже выразили намерение опротестовать приговор в вышестоящих инстанциях.