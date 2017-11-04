Армия Израиля: «Мы готовы защитить друзов в Сирии»

Иерусалим, Израиль, , 02:43 — REGNUM Израильские военные выразили готовность открыто вмешаться в военный конфликт в Сирии после атаки террористов на деревню друзов на Голанских высотах, передает Associated Press.

Согласно сообщению официального спикера армии Израиля Ронена Манелиса, Израиль «готов помочь жителям деревни, предотвратить ущерб и оккупацию друзов».

По информации Израиля, в результате нападения террористов «Фронта Фатх аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне друзов Хадаре 15 человек были убиты и 45 ранены.

Депутат кнессета Израиля, друз по национальности Акрам Хассон заявил в эфире израильского ТВ, что в деревне погибли четверо его родственников.

Друзы являются арабской народностью, основная часть которой проживает в Ливане, Сирии, Иордании и в Израиле. В Израиле друзы, в отличие от многих палестинцев, имеют все гражданские права, служат в армии, избираются в кнессет и органы местного самоуправления.

На территории Сирии большинство друзов поддерживают правительство президента Башара Асада, многие друзы воюют против исламистов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Фатх аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль готов помочь друзам на сирийской стороне Голанских высот