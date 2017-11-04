«Нарушение прав человека и геноцид» — Северная Корея о санкциях ООН и США

Женева, Швейцария, , 02:24 — REGNUM Северокорейская миссия в ООН считает санкции в отношении своей страны «нарушением прав человека и геноцидом», передает Reuters.

Накануне рассмотрения очередного пакета санкций со стороны ООН и США миссия КНДР в Женеве выступила с критикой существующих международных ограничений в отношении азиатской страны.

Согласно заявлению миссии, санкции «представляет собой нарушение прав человека и геноцид», они «препятствуют осуществлению народом КНДР их прав человека».

В частности, «некоторые беспринципные страны заблокировали поставку медицинского оборудования и медикаментов».

«Все виды… бесчеловечных санкций против КНДР должны быть прекращены немедленно», — говорится в сообщении миссии.

Напомним, Северная Корея существует под санкциями ООН с 2006 года. Санкции, основной причиной которых является продолжающаяся ракетно-ядерная программа КНДР, регулярно продлевались и ужесточались.

В настоящий момент на рассмотрении Совета безопасности ООН находится очередная резолюция, осуждающая КНДР за «преступления против человечности».

Кроме международных санкций, в отношении Северной Кореи также действуют еще более жесткие политические и экономические меры со стороны США и их союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Конгресс США заявил о скором принятии против КНДР «банковских ограничений против Северной Кореи от 2017 года имени Отто Уормбира» — пакета санкций, названного в честь американского студента, погибшего после северокорейской тюрьмы.

2 ноября Государственный департамент США заявил, что на следующей неделе американским внешнеполитическим ведомством будет рассмотрен вопрос о возвращении КНДР в число «стран — спонсоров терроризма».

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