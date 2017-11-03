США велели Украине не вносить свою резолюцию по миротворцам в Донбассе

Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Власти США предложили Украине не представлять в Организацию Объединённых Наций свой проект резолюции по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сегодня, 3 ноября, заявил на брифинге специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он отметил, что во время своей поездки в Киев он проинформировал украинское руководство о просьбе Вашингтона не представлять в ООН украинской вариант резолюции по миротворцам в Донбассе.

Волкер пояснил, что Киеву, по мнению США, следует вести переговоры по вопросу миротворцев в Донбассе в рамках проекта резолюции, предложенного Москвой. Кроме того, Волкер назвал российское предложение по миротворцам «интересным».

Примечательно, что не далее как в сентябре 2017 года Волкер заявлял, что российское предложение по параметрам миротворческой миссии в Донбассе является неприемлемым и «лишь сильнее расколет Украину».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможном размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе украинская сторона говорила с момента своих первых сокрушительных поражений в ходе гражданской войны ещё в 2014 году.

Однако гаранты Минских соглашений — Россия, Германия и Франция всерьез не рассматривали такой вариант, а у Украины нет возможности настаивать. Затем Киев пытался протащить идею о «полицейской миссии Евросоюза» в Донбассе, но в Брюсселе к этому отнеслись скептически. Потом была поднята тема о возможном вооружении наблюдателей ОБСЕ, которые работают в Донбассе, но сами наблюдатели были от этого не в восторге.

В конце августа 2017 года президент УкраиныПётр Порошенкозаявил о намерении поднять вопрос о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс на генеральной ассамблее ООН. Позднее президент России Владимир Путин, находясь в Китае, сообщил, что российская сторона внесёт проект соответствующей резолюции. При этом Путин чётко оговорил, что Москва согласна на миротворческую миссию ООН, которая будет размещена исключительно на линии фронта и в местах работы миссии ОБСЕ для обеспечения её безопасности.

На Украине слова Путина восприняли как слабость и сразу стали требовать максимальных параметров для миротворческой миссии ООН. Киев заявил, что «голубые каски» должны быть введены на всю территорию Донбасса, а также взять под контроль границу России с ДНР и ЛНР. В этом ключе и готовился проект украинской резолюции по миротворцам в Донбассе.

Власти США также считают, что миротворцы должны взять под контроль границу России с ДНР и ЛНР. Однако последнее заявление Волкера создает некоторую неопределенность, которая на деле может оказаться лишь прощупыванием позиции России.

По словам Волкера 13 ноября в Белграде (Сербия) он встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым и будут предметно обсуждать параметры возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе.