Пучдемон рассказал о причинах своего бегства из Каталонии

Брюссель, , 23:54 — REGNUM Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что причиной его бегства из региона являлось желание «избежать очередной волны насилия», сообщает 3 ноября бельгийский телеканал RTBF.

В интервью, которое Пучдемон дал бельгийскому телеканалу, он заявил, что применение силы властями Испании только ухудшило ситуацию.

По словам экс-главы Каталонии, он покинул автономию, чтобы не случилось новой волны насилия.

«Я здесь нахожусь чтобы не случилось очередной волны насилия, к выбору которого склонилось испанское правительство. Я всегда призывал к диалогу, а не жестокости. Всё ухудшилось из-за насилия, к которому прибегли власти Испании», — заявил Пучдемон в интервью телеканалу RTBF.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября бельгийские власти сообщили о том, что Испания передала Брюсселю ордер на арест Карлеса Пучдемона и сейчас изучают этот документ.

Напомним, отставка каталонского правительства, арест его членов и роспуск парламента автономии стали ответом Мадрида на референдум и провозглашение независимости Каталонии от Испании.

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