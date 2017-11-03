Twitter принял «меры безопасности» после инцидента с аккаунтом Трампа

Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Администрация сервиса микроблогов Twitter сообщила о принятии дополнительных мер безопасности после инцидента с временным отключением аккаунта президента США Дональда Трампа.

«Мы внедрили дополнительные гарантии защиты, чтобы предотвратить повторение подобного в дальнейшем. Мы не может поделиться всеми деталями о нашем внутреннем расследовании или обновлениях наших мер безопасности, но мы относимся к этому со всей серьёзностью», — сообщается в официальном микроблоге компании.

Напомним, ранее администрация Twitter сообщила, что учетная запись главы Белого дома (@realdonaldtrump) была «непреднамеренно отключена» на непродолжительное время из-за человеческой фактора

Как пояснили в компании, в ходе внутреннего расследование было установлено, что «это было сделано сотрудником службы поддержки Twitter, который работал в компании последний день».

Сам Дональд Трамп позднее прокомментировал инцидент на своей странице. «Мой аккаунт в Twitter был отключен на 11 минут сотрудником-бунтарём. Должно быть, слово наконец доходит до людей и оказывает влияние», — написал он.

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