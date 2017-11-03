Власти Бельгии получили от Испании ордер на арест Пучдемона

Брюссель, , 23:22 — REGNUM Бельгийские власти изучают полученный от Испании ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает 3 ноября агентство AFP.

Уточняется, что ордер на арест Пучдемона был выдан судьёй Национального суда Испании Кармен Ламелой. Ордер касается не только самого Пучдемона, но и его советников, бежавших из Испании.

Ранее адвокат экс-главы каталонского правительства Поль Бекарт заявил журналистам, что Пучдемон не намерен просить убежища и скрываться от европейского ордера на арест, однако все запросы на его выдачу будут оспариваться в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Испании арестовал девять членов правительства Каталонии, распущенного официальным Мадридом в ответ на провозглашение независимости автономии от Испании.

Напомним, Карлес Пучдемон уже заявил, что не признает эти меры законными и требует освободить задержанных.

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