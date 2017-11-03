МИД РФ объявил о зеркальных мерах в ответ на канадский «акт Магнитского»

Москва, , 22:27 — REGNUM Россия запретила въезд десяткам граждан Канады в ответ на новые санкции, введённые Оттавой. Об этом 3 ноября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Россию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нём десятки фамилий», — приводит слова Марии Захаровой пресс-служба МИД России.

Представитель ведомства уточнила, что речь идёт о «тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений».

«Если канадским партнёрам нравится играть в санкционные игры, будем вынуждены отвечать. Хотя мы сами, безусловно, предпочитаем путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в Москве рассчитывают на то, что «у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня МИД Канады сообщил о введении санкций в отношении 30 граждан России, а также ещё 22 граждан Венесуэлы и Южного Судана в рамках принятого в октябре закона «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных правительств» — канадского аналога действующего в США «акта Магнитского».

Санкции предусматривают, в частности, замораживание активов фигурантов чёрного списка на территории Канады, а также невозможность применения к ним канадского Закона о защите беженцев и иммигрантов.

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