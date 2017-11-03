Карлес Пучдемон хотел бы участвовать в новых выборах в Каталонии

Мадрид, , 22:09 — REGNUM Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о своем желании участвовать в досрочных региональных выборах 21 декабря.

Такое заявление экс-глава женералитета сделал 3 ноября в ходе интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

«Я желаю стать кандидатом и могу вести кампанию из любой точки мира», — сказал Пучдемон корреспондентам телеканала.

Напомним, суд Испании одобрил выдачу международного ордера на задержание Карлеса Пучдемона, ранее обвиненного за провозглашение независимости в мятеже и попытке переворота. Члены бывшего правительства Каталонии уже задержаны, однако Карлес Пучдемон, скрывающийся от задержания в Бельгии, заявляет о непризнании такого решения.

Стоит отметить, что до принятия этого решения судом Испании официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго заявил, что Мадрид не против участия в досрочных каталонских выборах отстранённого от должности главы женералитата автономии Карлеса Пучдемона.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября парламент Каталонии одобрил резолюцию о независимости региона от Испании, после чего Мадрид распустил правительство и парламент Каталонии, отстранил от должностей всё региональное руководство и назначил на 21 декабря досрочные выборы

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