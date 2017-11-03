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Калужский губернатор встретился с послом Великобритании

Политика

На встрече обсуждались направления сотрудничества британского бизнеса и Калужской области

Калужский губернатор встретился с послом Великобритании
Иллюстрация: Ото пресс-службы правительства Калужской области
Калужский губернатор встретился с Послом Великобритании

Калуга, 3 ноября 2017, 21:38 — REGNUM  Сегодня, 3 ноября, в Москве губернатор области Анатолий Артамонов встретился с послом Великобритании в России Лори Бристоу. Встреча прошла в резиденции посла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На встрече обсуждались направления сотрудничества британского бизнеса и Калужской области. Стороны выразили заинтересованность в их дальнейшем развитии, а также в расширении диапазона взаимодействия. В частности, речь шла об установлении связей с одним из регионов Великобритании, налаживании контактов в сферах культуры и туризма, науки и технологий, цифровой экономики. Достигнута договоренность о бизнес-миссии в регион представителей деловых кругов Великобритании.

Ранее калужский губернатор Анатолий Артамонов выступил в рамках инвестиционного форума RussiaTALK, который является одним из важных международных деловых мероприятий в Москве. Ежегодно здесь обсуждаются наиболее актуальные события в экономической жизни России и Великобритании. Анатолий Артамонов пригласил бизнесменов Великобритании в Калужскую область.

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