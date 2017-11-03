Волкер и Сурков обсудят Украину 13 ноября в Белграде

Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Специальный посланник Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что 13 ноября он встретится с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым в Белграде (Сербия). Об этом Волкер заявил журналистам сегодня, 3 ноября.

Волкер подчеркнул, что рассчитывает на детальный разговор с Сурковым на тему введения в Донбасс миротворческой миссии под эгидой Организации Объединённых Наций.

Российское предложение по миротворцам Волкер назвал «интересным».

"Мы обсуждали это с Украиной, Францией Германией и Россией. Интересно, может ли эта инициатива дальше развиться», — отметил спецпосланник.

Также Волкер заявил, что Сша рекомендовали Украине не вносить собственный вариант резолюции по миротворцам в Донбассе, а попробовать достичь согласия и договориться о принципах и элементах возможного размещения миротворческой миссии. С кем именно должна договариваться Украина Волкер не уточнил, но скорее всего, речь идет о России, так как США не хотят допускать к обсуждению параметров миротворческой миссии Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Кроме того, Волкер заявил, что обе стороны конфликта в Донбассе нарушают режим прекращения огня. При этом Волкер заверил, что как только в Донбассе будет восстановлен «мир и безопасность», он готов посетить Луганскую и Донецкую Народные Республики.