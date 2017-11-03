Госавтоинспекция прекратила набор сотрудников

Мурманск, , 21:26 — REGNUM Министерство внутренних дел распорядилось прекратить комплектование вакантных должностей в ГИББД до выхода особого распоряжения, сообщает 3 ноября «Газета.ru» со ссылкой на документ УМВД России по Мурманской области.

Аналогичные указания доведены до сотрудников ГИБДД во всех регионах России.

Решение принято в соответствии с указанием МВД России от 30.10.2017 № 2793.

Запрет на комплектование должностей не коснётся подразделений регистрации, приема экзамен на право управления транспортным средством, а также выдачи водительских удостоверений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года бывший глава ГУОБДД МВД России Виктор Нилов был отправлен в отставку указом президента России Владимира Путина.

В СМИ сообщили, что отставка главы ГИБДД связана с грядущей масштабной реформой Госавтоинспекции и ее расформированием. Функции ДПС будут переданы, как и во многих странах, полицейским.

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18 июня 2017 года указом президента на пост главы ГИБДД был назначен генерал-майор Михаил Черников. До своего назначения Черников был начальником УМВД России по Хабаровскому краю.

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