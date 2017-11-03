МИД РФ: Механизм по расследованию химатак в Сирии надо усилить

Москва, , 20:53 — REGNUM Россия предлагает усилить совместный механизм ООН и ОЗХО, расследующий случаи химических атак в Сирии, заявил 3 ноября журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

Предложение России в этой сфере подразумевает не только продление мандата совестного механизма ООН-ОЗХО, но и его усиление путем приведения его деятельности в «более полное соответствие с высокими стандартами Конвенции о запрещении химического оружия», — сказал Михаил Ульянов.

«Наш проект резолюции предусматривает не только продление, но и обновление мандата СМР», — добавил Ульянов, отметив при этом, что такую возможность предоставляет резолюция Совбеза ООН 2319, реализовать которую необходимо для преодоления системных проблем совместного механизма ООН-ОЗХО по расследованию химатак.

Обновленный механизм сохранит свободу действий и позволит выстраивать расследование по собственному усмотрению, основываясь на чётко прописанных правилах, уточнил Михаил Ульянов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции о продлении мандата на расследование группой ООН-ОЗХО случаев применения химического оружия на территории Сирии.

Если российская резолюция будет принята, группа ООН-ОЗХО должна будет «как можно скорее» направить своих сотрудников в город Хан-Шейхун и на сирийскую авиабазу Эш-Шайрат для получения проб, которые подтвердят или опровергнут утверждение о применении оружия массового поражения против мирного населения сирийской провинции Идлиб.

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