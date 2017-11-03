В Ялте разворачивается подковёрная борьба?

Симферополь, , 20:36 — REGNUM В день Великой Социалистической Октябрьской революции созывается внеочередная сессия Ялтинского городского совета, чтобы отменить недавнее решение о назначении главой администрации Ялты Елены Сотниковой, сообщает 3 ноября корреспондент И ИА REGNUM.

Согласно соответствующему документу, опубликованному на официальном сайте правительства Крыма, на внеочередную 55-ю сессию Ялтинского городского совета, которая состоится 7 ноября, вынесен вопрос об отмене назначения Елены Сотниковой.

Причина отставки не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, сессия Ялтинского городского совета, на которой назначили мэром Елену Сотникову, прошла 31 октября. Её кандидатуру поддержали 24 присутствующих на сессии депутата. Такое же количество депутатов утвердили её на должность главы города. Депутаты выбирали из двух претендентов.

Елена Сотникова родилась в 1964 году в городе Ялта Крымской области. Трудовую деятельность начала рабочим Волжского автомобильного завода города Тольятти Куйбышевской области. Затем долгое время проработала в Ялте на различных должностях. С марта по май 2014 — министр юстиции Крыма, затем заместитель начальника крымского управления юстиции РФ. С 2015 года — советник главы крымского парламента, а с 11 июля 2017 года — первый заместитель главы администрации города Ялты. Ей присвоено почётное звание заслуженный юрист Крыма.

Предыдущий глава администрации Ялты Андрей Ростенко занимал пост с ноября 2014 года. За время своей работы градоначальник часто подвергался критике республиканских властей в связи с нарушениями в градостроительной деятельности, застройкой парковой и прибрежной зоны. Ещё одним поводом для критики стал новый Генплан, который глава РК Сергей Аксёнов запретил депутатам принимать без согласования с республиканскими властями. Возмущение главы Крыма вызвало то, что представленный вариант генплана предусматривал сокращение санаторно-курортной и парковой зон на 122 гектара ради расширения жилой застройки.