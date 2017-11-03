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Задержанный у Белого дома мужчина заявил о закладке бомбы

Политика

Злоумышленник был передан полиции

Задержанный у Белого дома мужчина заявил о закладке бомбы
Бомба

Вашингтон, 3 ноября 2017, 20:24 — REGNUM  Мужчина, задержанный 3 ноября возле Белого дома в Вашингтоне, заявил службе безопасности о якобы заложенном им взрывном устройстве на территории резиденции президента США, сообщила Секретная служба США.

По информации ведомства, неизвестный подошёл к сотруднику службы, осуществлявшему патрулирование северной стороны Пенсильвания-авеню рядом с парком Лафайет, и заявил, что «оставил взрывчатку».

После этого мужчина был незамедлительно задержан, а прилегающая территория оцеплена.

Прибывшие на место сапёры и кинологи с собаками обследовали территорию Белого дома, однако никаких опасных предметов ими обнаружено не было.

Задержанный мужчина был передан полиции. На данный момент ему уже предъявлено обвинение в угрозе совершения преступления. Каких-либо подробностей о личности подозреваемого не приводится.

Сообщается также, что самого президента США Дональда Трампа в момент инцидента не было, так как он уже находился на пути на Гавайи, откуда затем намерен отправиться в многодневное турне по азиатским странам.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Белый дом в Вашингтоне был временно закрыт на вход и на выход из-за «подозрительной активности». СМИ сообщили о задержании человека сотрудниками Секретной службы.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом в Вашингтоне временно закрыт из-за «подозрительной активности»

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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