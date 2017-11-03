На внеочередные выборы парламента Каталонии придется потратить €25 млн

Мадрид, , 20:23 — REGNUM Досрочные выборы в парламент Каталонии, намеченные на 21 декабря, обойдутся бюджету Испании в €25 млн, сообщил 3 ноября полномочный представитель правительства в Каталонии Энрик Мильо.

По словам Мильо, каталонский референдум и попытка выхода региона из состава Испании уже нанесли значительный ущерб экономике.

Представитель Мадрида сообщил, что сепаратистский процесс вызвал экономическую нестабильность.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября парламент Каталонии одобрил резолюцию о независимости региона от Испании. В ответ официальный Мадрид распустил правительство и парламент автономии и назначил на 21 декабря новые выборы.

Отстраненного главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов регионального правительства обвинили в мятеже и перевороте. Испанский суд вынес постановление о взятии под стражу девятерых членов правительства Каталонии. Сам Пучдемон в данный момент находится на территории Бельгии и заявляет о непризнании этих решений Мадрида.

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