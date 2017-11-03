Никто ничего не забыл — Запад прощупывает Россию

Симферополь, , 20:15 — REGNUM Никто ничего не забыл про Крым — Запад готов пойти ещё дальше, чтобы проверить, насколько можно блокировать российские СМИ. Российские органы будут делать резкие ответные заявления, но на практике это вряд ли что-то изменит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Григорий Трофимчук, комментируя инцидент с невыдачей виз трём журналистам российского полуострова, которые собирались принять участие в совещании ОБСЕ в Вене, посвящённом свободе СМИ.

«Отказ журналистам Крыма и Севастополя в праве посещения мероприятия в Австрии — это лишь первые тесты. Было бы наивно предполагать, что со временем все всё забудут — имею в виду события 2014 года, — и журналистов с полуострова или вообще официальных представителей оттуда будут с радостью встречать в западных странах. Это ведь ещё только пока, на данный момент существует достаточно льготная ситуация, так как нет единой, согласованной политики в адрес крымчан. Но потом отношение ужесточится», — отметил эксперт.

По его мнению, российские органы, естественно, должны, могут и будут делать резкие ответные заявления на этот счёт, но только на практике это вряд ли что-то изменит. Не помогут улучшению ситуации и «зеркальные» меры в отношении журналистов из тех стран, которые не пустили на свою территорию крымчан, даже если Москва на это пойдёт. Апелляции к нормам о свободе слова и прессы не помогут тем более, так как после 2014 года такого рода призывы не работают в принципе.

«На недопущение данных конкретных журналистов, безусловно, повлияла и ситуация вокруг Russia Today. То есть Запад готов пойти ещё немного дальше, чтобы проверить, а насколько далеко можно ещё продвинуться, чтобы заблокировать российские СМИ. Не надо в этом смысле «подставлять другие щёки», не надо «бить по чужим щекам». Надо просто иметь в виду, что никто ничего не забыл. Тем более показательно, что это сделала Австрия, которая никогда не демонстрировала излишний садизм в адрес РФ, по сравнению с некоторыми своими западными партнёрами», — пояснил Григорий Трофимчук.

Напомним, Австрия отказалась выдать визы трём журналистам из Крыма, которые собирались принять участие в совещании ОБСЕ. При этом журналисты уже были аккредитованы на мероприятие.

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По словам Максима Николаенко — одного из крымских журналистов, которым Австрия отказала в выдаче въездных виз для участия в совещании в Вене о роли свободных СМИ в обеспечении безопасности, Австрия продемонстрировала политику двойных стандартов и нежелание налаживать диалог с крымчанами в целом и с журналистами в частности. По его мнению, в ОБСЕ прекрасно знают о реальном положении дел в Крыму, но говорить об этом вслух не собираются, пока не изменится политическая конъюнктура.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России отчитал дипломата Австрии из-за ограничений СМИ Крыма. В частности, поверенный в делах Австрии был вызван в МИД РФ, где ему было сделано представление в связи с невыдачей виз крымским журналистам.

«Был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона. Председательствуя в этом году в ОБСЕ, она отказала в выдаче виз журналистам крымских средств массовой информации», — сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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