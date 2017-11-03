В Калуге ушёл в отставку начальник регионального ГУ МЧС России

Калуга, , 20:14 — REGNUM В Калуге ушёл в отставку начальник Главного управления МЧС России по Калужской области генерал-майор Валерий Клименко. Временно исполнять обязанности начальника управления назначен полковник Владислав Блеснов. Как сообщили 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службу Главного управления МЧС России по Калужской области, Валерий Клименко трудился в системе МЧС на различных руководящих должностях с 1998 года.

Торжественные проводы Клименко прошли 2 ноября калужском Доме музыки. Он простился с коллегами и знаменем ведомства в связи с уходом в отставку.

Напомним, Валерий Клименко возглавил управление в апреле 2009 года. Он неоднократно руководил тушением пожаров, а также ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, как на территории Калужской области, так и за её пределами.

За время службы в МЧС Валерий Клименко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» наградами и ведомственными знаками отличия МЧС России, а также медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» трех степеней.