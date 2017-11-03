Пятница, 3 Ноября 2017 года
21:25:55 МСК

В Калуге ушёл в отставку начальник регионального ГУ МЧС России

Политика

Валерий Клименко неоднократно участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2
В Калуге ушёл в отставку начальник регионального ГУ МЧС России
Иллюстрация: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Калужской области
Прощание со знаменем

Калуга, 3 ноября 2017, 20:14 — REGNUM  В Калуге ушёл в отставку начальник Главного управления МЧС России по Калужской области генерал-майор Валерий Клименко. Временно исполнять обязанности начальника управления назначен полковник Владислав Блеснов. Как сообщили 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службу Главного управления МЧС России по Калужской области, Валерий Клименко трудился в системе МЧС на различных руководящих должностях с 1998 года.

Торжественные проводы Клименко прошли 2 ноября калужском Доме музыки. Он простился с коллегами и знаменем ведомства в связи с уходом в отставку.

2
Прощание со знаменем
Иллюстрация: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Калужской области
Прощание со знаменем

Напомним, Валерий Клименко возглавил управление в апреле 2009 года. Он неоднократно руководил тушением пожаров, а также ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, как на территории Калужской области, так и за её пределами.

За время службы в МЧС Валерий Клименко был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» наградами и ведомственными знаками отличия МЧС России, а также медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» трех степеней.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить