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Массированный российский ракетно-бомбовый удар в Сирии. Видео

Политика

Авиаудары и поражение объектов боевиков крылатыми ракетами «Калибр» произведены в интересах наступающих сирийских войск

Массированный российский ракетно-бомбовый удар в Сирии. Видео
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Удар

Дамаск, 3 ноября 2017, 19:14 — REGNUM  Российское военное ведомство опубликовало видеоролик, запечатлевший нанесение 3 ноября массированного ракетно-бомбового удара дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и подводной лодкой «Колпино».

На кадрах видеозаписи показаны взлет бомбардировщиков, выход авиабомб из бомбовых отсеков, старт ракет «Калибр» из подводного положения подлодки «Колпино», а также поражение целей, зафиксированное камерами средств объективного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, массированный удар авиабомбами и крылатыми ракетами «Калибр» был произведен 3 ноября по укреплениям, складам, командным пунктам и резервам боевиков для поддержки активного наступления сирийских штурмовых отрядов в районе населенного пункта Абу Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

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Война в Сирии

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