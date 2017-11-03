Массированный российский ракетно-бомбовый удар в Сирии. Видео

Дамаск, , 19:14 — REGNUM Российское военное ведомство опубликовало видеоролик, запечатлевший нанесение 3 ноября массированного ракетно-бомбового удара дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и подводной лодкой «Колпино».

На кадрах видеозаписи показаны взлет бомбардировщиков, выход авиабомб из бомбовых отсеков, старт ракет «Калибр» из подводного положения подлодки «Колпино», а также поражение целей, зафиксированное камерами средств объективного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, массированный удар авиабомбами и крылатыми ракетами «Калибр» был произведен 3 ноября по укреплениям, складам, командным пунктам и резервам боевиков для поддержки активного наступления сирийских штурмовых отрядов в районе населенного пункта Абу Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

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