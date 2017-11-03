Трамп: Террористы заплатят высокую цену за атаки на США

Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что военные усилят удары по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и террористы будут платить высокую цену за каждую атаку на США. Об этом Трамп написал 3 ноября на своей странице в Twitter.

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — примечание ИА REGNUM ) только что заявило, что дегенеративная скотина, которая убила и ранила хороших людей в Вест-Сайде, является их «солдатом». В связи с этим за последние два дня наши военные усилили удары по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — примечание ИА REGNUM ). Они заплатят высокую цену за каждую атаку на нас», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября ответственность за теракт в Нью-Йорке взяла на себя вышеупомянутая террористическая организация. Боевики сказали, что водитель автомобиля был «одним из воинов халифата».

Напомним, 31 октября 2017 года в центре Нью-Йорка водитель пикапа выехал на велодорожку и начал давить людей, после чего автомобиль врезался в школьный автобус. В результате теракта погибли восемь человек и еще 12 пострадали.

Позже стало известно, что теракт совершил выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов. Полицейские ранили его в живот, после чего террорист был госпитализирован. Ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Читайте ранее в этом сюжете: ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке