Российские журналисты должны бойкотировать мероприятия ОБСЕ

Симферополь, , 18:53 — REGNUM Австрия продемонстрировала очередной акт лицемерия и двойных стандартов, действующих на Западе, ничего действительно искреннего и достойного России там не предложат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, комментируя, невыдачу виз трём журналистам российского полуострова, которые собирались принять участие в совещании ОБСЕ.

«Ситуация парадоксальная. На конференцию о свободе средств массовой информации не пустили журналистов. О каких демократических принципах, о какой свободе слова можно говорить, если закрывают рот тем, кто считается во всём мире рупором народного мнения, послами доброй воли?! Это ещё одно доказательство лицемерия и двойных стандартов, действующих на Западе. Именно поэтому мы с ними и находимся в разных лодках и плывём в разных направлениях», — отметил парламентарий.

По его мнению, после этого случая наши журналисты должны вообще бойкотировать подобные мероприятия.

«Ничего действительно искреннего и достойного там не предложат. Как говорится, ничему хорошему не научат. Да и стучаться в закрытую дверь не стоит. Очевидно, что за ней — пустота и отсутствие нравственных принципов», — подчеркнул Андрей Козенко.

Напомним, Австрия отказалась выдать визы трём журналистам из Крыма, которые собирались принять участие в совещании ОБСЕ. При этом журналисты уже были аккредитованы на мероприятие.

По словам Максима Николаенко — одного из крымских журналистов, которым Австрия отказала в выдаче въездных виз для участия в совещании в Вене о роли свободных СМИ в обеспечении безопасности, Австрия продемонстрировала политику двойных стандартов и нежелание налаживать диалог с крымчанами в целом и с журналистами в частности. По его мнению, в ОБСЕ прекрасно знают о реальном положении дел в Крыму, но говорить об этом вслух не собираются, пока не изменится политическая конъюнктура.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России отчитал дипломата Австрии из-за ограничений СМИ Крыма. В частности, поверенный в делах Австрии был вызван в МИД РФ, где ему было сделано представление в связи с невыдачей виз крымским журналистам.

«Был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона. Председательствуя в этом году в ОБСЕ, она отказала в выдаче виз журналистам крымских средств массовой информации», — сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также отметим, что дипломатическая дискуссия об участии крымских СМИ в совещании ОБСЕ развернулась на фоне давления на российскую прессу со стороны США. Так, накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва в случае дальнейшего давления будет отвечать жёсткими мерами.

Об этом подробнее: МИД России отчитал дипломата Австрии из-за ограничений СМИ Крыма

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