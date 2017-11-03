Грузия ратифицировала соглашение о свободной торговле с Китаем

Тбилиси, , 18:29 — REGNUM Парламент Грузии ратифицировал соглашение о свободной торговле с Китаем. По информации пресс-службы законодательного органа, документ был ратифицирован на пленарном заседании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе придает этому факту большое значение и подчеркивает, что Грузия — первая страна в регионе, с которой Китай оформил такое соглашение.

«Заключение данного соглашения даст грузинским предпринимателям возможность вывоза своей продукции и услуг на самый большой рынок мира без каких-либо бюрократических преград, а также увеличит объемы торгового оборота между двумя странами», — пояснил Ираклий Кобахидзе.

По его оценке, соглашение будет способствовать экономическому развитию Грузии, трудоустройству населения страны, а также росту прямых иностранных инвестиций, в частности, китайских.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между Грузией и Китаем начались после состоявшегося в Китае, в городе Даляне, 10 сентября 2015 года всемирного экономического форума. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече премьер-министров Грузии и Китая, состоявшейся в рамках этого форума. Сам документ был подписан 13 мая 2017 года в ходе визита грузинской делегации в Пекин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Грузия подписала соглашение об углубленной и всеобъемлющей торговле с ЕС, и первое время после вступления в силу этого соглашения объемы внешней торговли со странами Евросоюза росли и даже обошли по этому показателю страны СНГ. Но за последний год темпы роста внешней торговли с ЕС замедлились, эта группа стран вновь отошла на второе место, уступив первенство странам СНГ, а особых толчков развитию грузинской экономики соглашение пока не дало.