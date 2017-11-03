Иракская армия взяла под контроль последний оплот ИГ* у границы с Сирией

Багдад, , 18:27 — REGNUM Иракские военные 3 ноября вернули под контроль город Эль-Каим на границе с Сирией, остававшийся последним крупным оплотом террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Объединённое командование армии Ирака.

Как отмечается, вход в город позволил иракским силовикам восстановить контроль над пограничным переходом в Сирию. Ранее дорога, связывающая Эль-Каим с сирийским городом Альбу-Камаль находилась под контролем террористов.

В сообщении, распространённом официальными представителями шиитского ополчения «Аль-Хашд», указывается, что отряды ополчения вместе с армейскими подразделениями освободили все районы Эль-Каима. Находившиеся в городе боевики бежали в сторону сирийской границы.

Напомним, ранее сегодня также стало известно, что армия Сирии и её союзники установили полный контроль над гордом Дейр-эз-Зор, а 6 октября сирийские правительственные силы взяли под контроль часть города Меядин, лежащего на пути от Дейр-эз-Зора до иракской границы, через которую террористы снабжались оружием, боеприпасами и пополняли свои ряды новыми боевиками.

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