К 100-летию Великого Октября: спектакль, историческая конференция и съезд

Москва, , 22:49 — REGNUM Общественно-политическое движение «Суть времени» отметит 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.

4 ноября в 20.00 в театре «На досках» пройдет премьера спектакля «Стенограмма» — мистериальной реконструкции дискуссии о построении социализма в отдельно взятой стране. Спектакль создан Сергеем Кургиняном по материалам XV партийной конференции ВКП (б) 1926 года. Сталин и Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, видные деятели и идеологи компартии ведут острейшую дискуссию о судьбе революции, о дальнейших путях развития страны, о месте и смысле оппозиции.

5 ноября в зале Международного общественного фонда «Экспериментальный Творческий Центр» (ЭТЦ) в 14.00 состоится открытое заседание учрежденного в 2013 году по инициативе депутатов Европарламента Татьяны Жданок и Джульетто Кьезы, лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна и президента общества «Славяне» Захари Захариева клуба «София» на тему «Левые альтернативы для Европы». Участвуют представители из Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Украины, Чехии, Швейцарии.

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6 ноября в ЭТЦ в 11.00 откроется заключительная конференция серии «Октябрьская революция: мифы и реальность». На ней, в частности, будут рассматриваться тезисы о «сотнях миллионов» репрессированных в СССР, работе Ленина на немецкую разведку, о русофобии и богоборчестве большевиков.

7 ноября в павильоне №57 («Россия — моя история») на ВДНХ в 19.00 начнется торжественный съезд движения «Суть времени», посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Адрес театра «На досках» и ЭТЦ: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 22/21, строение 1−2. Вход со стороны Вспольного переулка, дом 21 (м. Баррикадная или Маяковская)

Контакты для аккредитации на мероприятия.

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Ранее движение «Суть времени» организовало серию исторических конференций «Октябрьская революция: мифы и реальность» в ряде городов России. Они прошли в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Томске, Брянске и Ростове-на-Дону. Всего запланировано семь конференций, последняя из которых пройдет в Москве.

Кроме того, «Суть времени» начинает реализацию проекта «Исторические тетради. Аналитика горячих точек истории». По мнению лидера движения Сергея Кургиняна, сейчас уже невозможно обучать молодых людей истории по принципу единого и последовательного исторического потока «от Рюрика и до Путина».

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Историческое сознание граждан России надо восстанавливать путем обсуждения горячих точек истории и актуальных вопросов, соединяя эти точки в целостную ткань.

Проект будет включать в себя до 40 «Исторических тетрадей», каждая из которых будет посвящена одной из горячих точек нашей истории, вокруг которых сейчас идёт настоящая война. Например, Мавзолей, репрессии, начало Великой Отечественной войны и так далее.