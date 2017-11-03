Референдум о двойном гражданстве в Литве проведут в два этапа

Вильнюс, , 18:06 — REGNUM Председатель правящего Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис сегодня, 3 ноября, заявил, что самое подходящее время для референдума по вопросу двойного гражданства — первый и второй тур президентских выборов, которые пройду в 2019 году.

Возможность проведения референдума в течение двух дней с перерывом в пару недель Карбаускис обсудил с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаурой Матьошайтите.

«Хотя в президентских выборах участвует больше всего избирателей, этого числа может быть недостаточно, чтобы референдум считался состоявшимся, если референдум будет идти один день. Поэтому двухдневный референдум позволил бы надеяться на максимальную возможную активность избирателей. С другой стороны, перерыв в две недели между голосованиями позволит активно агитировать еще не проголосовавших, поощрять их участвовать в референдуме во второй день голосования», — написал Карбаускис на своей страничке в социальной сети Facebook.

Что подразумевается под понятием «поощрения» политик не уточнил.

ИА REGNUM отмечает, что во время референдума о вступлении Литвы в Евросоюз, который также прошёл в два этапа, во второй день избирателей крупнейшая торговая сеть поощряла распродажами пива, стирального порошка и некоторых иных товаров, за символический один литовский цент — достаточно было предоставить специальную наклейку, которая подтверждает факт голосования. Только таким образом удалось набрать необходимой явки избирателей для признания референдума состоявшимся.

Глава ЦИК утверждает, что предлагаемое время было бы хорошим решением для повышения активности избирателей.

«Согласно закону, есть возможность проводить референдум в течение более одного дня. И Сейм может решить этот вопрос. Если буде решено, что референдум проводится в течение нескольких дней, то референдум будет и идти несколько дней», — сказала агентству BNS Матьошайтите.

По ее словам, если будет решено провести референдум с перерывом в несколько дней, ЦИК пришлось бы гарантировать, что избиратели проголосуют только один раз.

«Мы будем разговаривать с создателями компьютерной программы, но предполагается, что все можно сделать», — сказала Матьошайтите.

Карбаускис после разговора с главой ЦИК также сообщил, что формирует рабочую группу, которая будет рассматривать время проведения референдума, подготовит поправки к законам и будет участвовать в выполнении других необходимых работ.

По его словам, важно изменить правовые акты, чтобы появилась возможность организовать голосование за границей не только в посольствах и консульствах Литвы, но и в государственных учреждениях других стран.

«Такое решение повысило бы возможности участия в референдуме проживающих за границей граждан Литвы, потому что им было бы проще и легче добраться до избирательного участка. Вне всяких сомнений, нужно будет оценить, в каких странах и регионах живет больше всего граждан Литвы с правом голоса», — пояснил парламентарий.

По словам председателя ЦИК, чтобы расширить список мест для голосования, нужно изменить закон о референдуме, потому что согласно нынешней редакции за границей можно голосовать только в дипломатических представительствах и консульских учреждениях.

«Избирательные комиссии все равно будут литовские. (…) Если говорить о финансовых ресурсах, то по мере роста мест голосования соответственно будет расти и потребность в персонале и средствах», — сказала она.

Карбаускис обещает, что не только сформирует рабочую группу для подготовки необходимых поправок, но и пригласит в национальном масштабе собираться в инициативную группу, которая координировала бы ход подготовки к референдуму.

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