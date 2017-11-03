Правительство Литвы сильно ограничивает свободу СМИ

Вильнюс, , 18:01 — REGNUM

Партия Саюдис либералов сегодня, 3 ноября, выступила с протестом в связи с решением правительства ввести новые правила регулирования СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поводом послужило то, что правительство одобрило проект Министерства культуры, обязывающий СМИ сообщать подробные данные о лицах, публикующих рекламу, акционерах, контактах редакторов или своих нарушениях.

«В регионе Северных и Прибалтийских стран свобода выражения — особая ценность. Таким законом мы рискуем еще раз ухудшать свой имидж», — сказал о проекте Министерства культуры парламентарий, либерал Арунас Гелунас.

По его мнению, неслучайно президент Литвы Даля Грибаускайте в своем годовом сообщении обратила внимание на то, что в первый год этого срока полномочий — 2017 — годовщина «отца литовской демократии» Казиса Гринюса сопровождалась «четырьмя покушениями на свободу слова».

Член Сейма, либерал Симонас Гентвилас добавил: «Правительство Литвы одевает намордники на свободную прессу, и это уж точно негативно оценят международные учреждения, наблюдающие за демократией. Вместо того, чтобы обуздать расходы управляемого им сектора власти «за молчание» или «за выкуп эфира», правительство всю вину и внимание перебрасывает на СМИ и старается собрать данные о их доходах, содержании и тому подобное. Так все внимание переводится от плохо работающего общественного сектора, и вся вина перебрасывается на прессу. Ответ прост — правительству нужно проводить аудит не прессы, а государственных и муниципальных учреждений».