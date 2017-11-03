Крымский журналист уличил Австрию и ОБСЕ в двойных стандартах

Симферополь, , 17:53 — REGNUM Австрия продемонстрировала политику двойных стандартов и неготовность к налаживанию диалога с крымчанами в целом и с журналистами в частности. В ОБСЕ прекрасно знают о реальном положении дел в Крыму, но говорить об этом вслух не будут, пока не изменится политическая конъюнктура. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор информагентства «Крыминформ» Максим Николаенко — один из крымских журналистов, которым Австрия отказала в выдаче въездных виз для участия в совещании в Вене о роли свободных СМИ в обеспечении безопасности.

«Меня заинтересовала тема совещания, организованного по линии ОБСЕ/БДИПЧ, поэтому я посчитал нужным принять в нём участие. Зарегистрировался в установленные сроки, указав свои данные с крымской пропиской и не встретив никакого противодействия. Более того, мне пришлось вступить в переписку с организаторами для внесения дополнительных данных, и всё необходимое было сделано живыми людьми в считанные минуты», — отметил журналист.

По его словам, несмотря на то, что прецеденты получения австрийских виз крымчанами были, он представлял себе возможные проблемы, особенно в условиях сжатых сроков всей процедуры, поэтому обратился за консультацией в министерство иностранных дел России.

«МИД пошёл навстречу и оказал всемерную помощь, вплоть до официальной ноты с просьбой предоставить мне и коллегам визы. Однако в установленный срок мы все получили отказ, который сопровождался комментарием об украинской принадлежности Крыма и предложением получить визу в Киеве. В этом шаге посольства Австрии я вижу проявление политики двойных стандартов и неготовность к налаживанию диалога с крымчанами в целом и журналистами в частности. Мне сложно говорить о роли ОБСЕ в принятии такого решения, однако конечная цель — однобокое обсуждение и перетирание всё тех же якобы имеющихся в Крыму проблем с подачи представителей Украины — была достигнута», — пояснил Максим Николаенко.

Крымский журналист также подчеркнул, что все крымские средства массовой информации там, вероятней всего, по определению записываются в несвободные просто потому, что не пишут о выдуманных ужасах мифической оккупации. А вот слышать эту точку зрения от реальных очевидцев происходящего — неприятно и политически неверно для продвинутой в плане демократических свобод Европы.

«Я уверен в том, что и сейчас та же ОБСЕ прекрасно знает о положении дел в Республике Крым, в том числе о развитии местных СМИ и обеспечении свободы слова, но говорить об этом вслух нельзя до тех пор, пока не изменится политическая конъюнктура. Можно сидеть и ждать этого момента, но зачастую именно мелкие детали указывают на предстоящие глобальные изменения. Если с пятой попытки крымским журналистам дадут визу, а с восьмой — предоставят возможность выступить и рассказать о жизни Крымского полуострова, то эти шаги можно будет рассматривать как первые на пути к восстановлению нормального диалога на всех уровнях», — сказал Максим Николаенко.

Напомним, Австрия отказалась выдать визы трём журналистам из Крыма, которые собирались принять участие в совещании ОБСЕ. При этом журналисты уже были аккредитованы на мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России отчитал дипломата Австрии из-за ограничений СМИ Крыма. В частности, поверенный в делах Австрии был вызван в МИД РФ, где ему было сделано представление в связи с невыдачей виз крымским журналистам.

«Был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона. Председательствуя в этом году в ОБСЕ, она отказала в выдаче виз журналистам крымских средств массовой информации», — сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также отметим, что дипломатическая дискуссия об участии крымских СМИ в совещании ОБСЕ развернулась на фоне давления на российскую прессу со стороны США. Так, накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва в случае дальнейшего давления будет отвечать жёсткими мерами.

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