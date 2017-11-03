Затравили: автор книги о Холокосте в Литве не выдержала давления

Вильнюс, , 17:52 — REGNUM Известная литовская писательница Рута Ванагайте сегодня, 3 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook, спустя недельного давления со стороны СМИ, политиков, провластных историков, фактически отреклась от своих слов о предводителе послевоенных так называемых «лесных братьев» Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ванагайте утверждает, что не могла знать весь контекст обстоятельство сотрудничества Раманаускаса-Ванагаса с КНБ, не знала обстоятельств его ареста и последующего расстрела. ИА REGNUM приводит перевод извинений Ванагайте на русский язык полностью:

«Я не хотела скандала. Я не хотела задеть дочь известного предводителя партизан и память ее отца. Она вынесла больше, чем можно себе представить. Я не хотела лишить спокойствия себя и свою семью. Не хотела лишиться всех своих книг. Я лишилась.

Мои комментарии прозвучали в самое неподходящее время — в день презентации веселой автобиографической книги. Вопреки тому, что говорится в теории заговора, это было случайное совпадение и моя большая ошибка. Она стоила мне очень дорого. Вопросы, которые я опрометчиво и не вовремя подняла — относительно фактов из биографии главы партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса — прозвучали как обвинения в адрес литовского героя, и это вызвало возмущение со стороны общества. Мои слова были приняты как атака против Литвы, инициированная вражескими силами. Такой реакции я ни в коем случае не ожидала, и я просто потрясена.

Я потрясена и фактами, которые сегодня обнародовал в своем интервью историк Юодис, детально изучивший документы. Я точно их не знала: ни об отношениях главы партизан с КГБ и его мотивах, ни о страшных и долгих пытках. Сегодня я открыто признаю, что мое высказанное мнение относительно того, что Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса не пытали, а он изувечил себя сам, было абсолютно ошибочное, оно опиралось на зафиксированную в делах ложь, в которых пытались спрятать следы пыток. Я очень сожалею о своих поспешных и высокомерных комментариях в общественном пространстве.

Надеюсь, что в Особом архиве Литвы для всеобщего обозрения когда-нибудь будут выставлены все дела — и агентурные, и НКВД, и КГБ, с которыми я не могла ознакомиться, потому что они доступны только профессионалам.

И все-таки на фоне этого скандала я продолжаю верить, что зрелое открытое демократическое общество — это то, которое всегда может раскрыть все страницы своей истории без всякой цензуры, не применяя критерия, который выгоден правде. Я верю, что в Литве появятся историки, которые раскроют литовскому обществу всю историческую правду без страха и самоцензуры. Я верю, что только открытое для правды общество может быть свободным и устойчивым к вражеской пропаганде.

Известный семиотик Альгирдас Юлюс Греймас на вопрос, чему должен научиться литовский народ, от чего избавиться, ответил: «Научиться критически смотреть на себя и, самое главное, выдержать тот свой критический взгляд».

В этом письме я лично совершаю именно такое действие».

Напомним, что сейм Литвы намерен 2018 год назвать годом Раманаускаса-Ванагаса по случаю 100-летней годовщины со дня его рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разгорелся скандал вокруг писательницы Руты Ванагайте. Формально — за неугодные факты о нацгероях. Скандал начался после того, как Рута Ванагайте объявила, что располагает историческими документами о том, что лидер так называемого литовского послевоенного сопротивления «лесных братьев» Адольфас Раманаускас-Ванагас на самом деле сотрудничал с КГБ СССР, а кроме прочего, «сдал своих же».

После этого Ванагайте обвинили в «работе на Кремль», а все её книги, несмотря на то, что они входят в самые продаваемые в Литве, было решено изъять из продажи и утилизировать. От книг отказалось издательство, которое ранее выпустило 6 книг писательницы. В поддержку писательницы выступил Европейский еврейский конгресс, местная еврейская община сделать это не решилась. МИД Литвы осудил поддержку еврейских организаций, призвав «не путать советскую оккупацию и Холокост».

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